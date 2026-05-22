В Перми вылет самолета до Нячанга перенесли на другой день

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» 22 мая задерживаются вылет авиарейса ZF 2563 «Пермь – Камрань» в Нячанг с 20:40 22 мая до 02:30 23 мая. Задержка связана с поздним прилетом воздушного судна из Вьетнама.

В пермском аэропорту также перенесли вылет авиарейса ДР 570 в Санкт-Петербург с 05:40 до 12:45. Прилет в Пермь воздушного судна авиарейса ДР 1569 из Санкт-Петербурга ожидается в 12:10.

Ночью и утром 22 мая Росавиация для обеспечения безопасности вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах: Москва (Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Внуково), Нижний Новгород, Иваново, Калининград, Чебоксары, Казань.

