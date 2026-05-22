Пермская телебашня временно прекратит трансляцию всех радиопрограмм

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил о проведении планово-профилактических работах на сети цифрового вещания. На телебашне в Перми 28 мая с 09:00 до 18:00 вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться с пониженной мощностью.

В этот же период времени планируются работы с отключением оборудования радиопрограмм: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Гордость, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ, Орфей.

Отключение телерадиовещания затронет Пермь, Пермский, Добрянский, Краснокамский и Нытвенский округа.

«Работы включает проверку антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств, электросилового и прочего оборудования. Специалисты выполняют необходимые измерения и настройку качественных показателей приемного спутникового и передающего оборудования – пояснили в Пермском КРТПЦ.

Во время профилактики на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru