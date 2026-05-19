Сбер открыл доступ к тестированию GigaCowork – платформе управления ИИ-агентами для всей компании

Фото: пресс-служба Сбера

В рамках конференции ЦИПР открыт доступ к тестированию GigaCowork (ГигаКоворк) – платформе управления ИИ-агентами для всей компании. ГигаКоворк позволяет делегировать рутинные шаги бизнес-процессов ИИ-агентам и описывать логику их работы на языке бизнес-регламентов, без участия разработчиков и перестройки внутренних ИТ-систем. Чтобы оставить заявку на ранний доступ к тестированию ГигаКоворк, необходимо заполнить форму на сайте ГигаЧат Бизнес.

Теперь пользователи ГигаЧат Бизнес смогут создавать агентов, которые целиком берут на себя задачи сотрудника: готовят аналитические отчеты на базе информации из корпоративных систем, рассчитывают проекты и оценивают риски, исходя из меняющихся вводных, создают проекты документов и выполняют другие офисные задачи, взаимодействуя друг с другом. Агенты работают самостоятельно, но финальный результат передают человеку для принятия итогового решения. Настройка агентов не требует технических навыков и делается в простом веб-интерфейсе за несколько минут.

Логика работы ИИ-агентов задается простыми словами в чате – в формате регламента, инструкции или чек-листа. Сотрудник описывает, какие данные использовать, какие правила учитывать, в каком случае возвращать задачу на проверку, и каким должен быть результат. Эти описания становятся навыками агента и могут использоваться другими сотрудниками и отделами, масштабируя эффект на всю компанию.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«Мы запускаем ГигаКоворк как среду, в которой компании могут переводить свои регламенты и практики в управляемую автоматизацию. Сотрудник описывает процесс на том же языке, на котором он живет в регламентах компании – и этот процесс становится навыком ИИ-агента, встроенным в реальную работу подразделения. Решения, экспертиза и контроль остаются за сотрудниками, рутинные шаги уходят на сторону платформы.

Агенты помогут быстрее принимать стратегические решения за счет сокращения времени на анализ информации и контекста на 30-50% в сравнении с ручным поиском и сбором. Так, в уже реализованных кейсах внедрения платформы, скорость обработки документов возрастает на 80%, экономия рабочего времени сотрудника достигает 81,5%, а для специалистов по управлению персоналом оптимизация времени составляет 83%. Подготовка отчетности ускоряется на 70%, а поиск кандидатов – на 93%».

Из чего состоит ГигаКоворк

Платформа объединяет несколько компонентов. Рабочие пространства – изолированные среды для отделов и команд с собственными агентами, документами и правилами доступа. Навыки – описанные обычными словами инструкции, по которым агент выполняет конкретные задачи. Коннекторы – подключения к корпоративным системам (CRM, ERP, почта, файловые хранилища, папки и документы) по протоколу Model Context Protocol (MCP). Контроль доступа – все действия выполняются от имени и по учетным данным сотрудника, запустившего задачу, что сохраняет корпоративные политики безопасности и обеспечивает прозрачное логирование.

Созданных ИИ-агентов можно сохранять и запускать по команде, подключая к любой задаче. Они будут работать по фиксированной инструкции, с подключенными навыками и инструментами, по заданному расписанию и выданным доступам.

Как работает ГигаКоворк в реальных задачах

Бэк-офис. Типовая задача – изменение условий оплаты по договору с одним из клиентов. Обычно сотруднику нужно найти договор, выгрузить историю, сверить с кредитной политикой, оценить риски, составить дополнительное соглашение – 2-3 часа. ГигаКоворк, принимая задачу в обычном текстовом формате, сам выполняет все шаги по регламенту и готовит документ за 10 мин. Сотрудник проверяет и отправляет клиенту.

Юридический отдел. Агент проверяет договоры на соответствие шаблонам, отмечает отклонения и готовит сводку замечаний. Таким образом, первичная проверка документов занимает теперь несколько минут, а 1-2 часа. Юрист подключается на этапе содержательной работы с документом.

Бухгалтерия. По расписанию агент собирает данные из 1С и CRM, сверяет первичные документы с договорами, выявляет расхождения и к началу недели выдает таблицу с проблемными точками. Финансист получает отчет, не тратя время на ручной сбор информации.

Реклама, ПАО "Сбербанк", ИНН 7707083893, erid: 2W5zFJxD3N9