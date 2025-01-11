НовостиОбщество11 января 2025 21:00

«Заложили фундамент для будущего наших детей и нашего города»: «Комсомолка» и «Талан» высадили в Индустриальном районе Перми ели и сосны

В год космонавтики мы символично выбрали для нашей акции «зелёный островок» у памятника «Покорителям космоса»
Вечнозеленые ели и сосны неприхотливы и будут радовать глаз пермяков круглый год

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская редакция «Комсомольской правды» озеленяет любимый город уже больше 10 лет. За это время мы прошли путь от разовых акций до поддержки масштабных городских и региональных программ озеленения. Продолжая добрую традицию, 19 мая вместе с нашими друзьями и партнёрами — строительной компанией «Талан» и при поддержке МКУ «ГорЗеленСтрой» — мы дали старт нашей «зеленой» акции «Твори Добро».

Зеленый островок стал еще краше.

Место выбирали не случайно. В год космонавтики мы собрались у одного из самых заметных космических монументов — стелы «Покорителям космоса». Она находится в центре шоссе Космонавтов, прямо на разделительной полосе оживлённой магистрали.

Стела установлена в 1965 году в честь посещения Перми советскими космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым.

Нас не остановило ни палящее солнце (как позже выяснится, в этот день в Перми был зафиксирован суточный температурный рекорд — +31,0 °С), ни масштаб работ: общими усилиями нам предстояло высадить 26 хвойных деревьев — 10 елей и 16 сосен.

Мы работали под чутким контролем специалистов.

Перед посадкой заместитель директора по озеленению «ГорЗеленСтрой» Артем Канунников поблагодарил всех за инициативу и провёл инструктаж: как правильно заглубить корни, чтобы деревья прижились.

Заместитель директора по озеленению «ГорЗеленСтрой» Артем Каннуников

Мы схватили лопаты и дружно взялись за дело - копали, удобряли, поливали... Напротив, вдоль бордюров, девочки-студентки аграрного техникума высаживали тюльпаны. Совместными усилиями за несколько часов у нас получилась настоящая хвойная аллея. Даже проезжающие мимо пермяки не могли удержаться и фотографировали нас из автобусов, а после в соцсетях восхищались получившейся красотой.

С дружной командой работа спорится.

Вечнозеленые ели и сосны неприхотливы и будут радовать глаз пермяков круглый год, а еще наполнять воздух лесным ароматом и свежестью.

Аромат от деревьев просто невероятный.

Директор компании «Талан» Денис Пермяков справедливо заметил, что сегодня мы не просто высадили деревья, мы заложили фундамент для будущего наших детей и нашего прекрасного города.

Директор компании «Талан» Денис Пермяков

- В компании «Талан» мы тоже начинаем все проекты с котлована и фундамента, а затем шаг за шагом строим красивые дома. И делаем всё, чтобы они стали жемчужинами нашего города, чтобы это была история про жизнь и про людей. Поэтому принципы компании «Талан» — развивать родные города, создавать красивую, комфортную среду, делать города по-настоящему родными, с душой. И, главное, строить города с заботой о людях. Ниже, в фотокарточках, показываем, как прошло наше мероприятие.

Вместе с землей саженцы весили около 150 кг., поэтому к лункам их подвозили на погрузчике.

Вот так играюче наши сотрудники освобождали деревья от ленты, которой их обматывали при перевозке.

Яркие, веселые, дружные "Талановцы", с такой командой любое дело по плечу.

Кому, как не руководству, задавать тем работы. Денис Пермяков с этой задачей справлялся на отлично.

В такую жару на каждый саженец нужно не менее трех леек с водой.

Студентки агротехникума и уже опытные специалисты высаживают цветы.

Памятная табличка.

В такую жары без воды не обойтись.

Красотища!

После посадки и поливки вокруг деревьев мы вбили колья, на которые потом закрепили защитную сетку.

Наши сотрудницы успевали еще и позировать.

Сотрудники "Талана" от нас не отставали.

Как знак старта нашего ежегодного проекта «Твори добро» состоялось торжественное перерезание ленты.

Так как наша акция - мероприятие не только полезное, но и от части праздничное, в завершении мы сделали фото с шариками

