В Пермском крае зарплаты в сельском хозяйстве растут быстрее многих отраслей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании экономического комитета Законодательного Собрания министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова рассказала о ситуации с кадрами и зарплатами в агросфере.

По словам министра, работники сельского хозяйства входят в тройку лидеров по темпам роста зарплат в стране, уступая только IT-сектору. Так, трактористы в разных регионах могут зарабатывать до 200 тысяч рублей.

Анна Быкова отметила, что современное сельское хозяйство активно использует агродроны и автопилотируемую технику, поэтому отрасли нужны специалисты с соответствующими навыками. «Агроном — это уже не только человек в поле, следящий за растениями. Сейчас это специалист, который умеет работать с цифровыми инструментами и информационными системами», — пояснила министр.

Она также подчеркнула, что внедрение современных технологий требует пересмотра учебных программ. При этом учреждения среднего профессионального образования быстро адаптируются к новым требованиям и готовят востребованных специалистов.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru