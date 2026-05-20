К концу 2026 года в Прикамье будут работать порядка 50 отечественных базовых станций

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Да конца 2026 года МТС установит на своей сети мобильной связи в Пермском крае ещё 26 отечественных базовых станций «ИРТЕЯ». Новое оборудование появится в Кишертском, Ильинском, Октябрьском, Усольском, Чернушинском, Соликамском, Пермском, Нытвенском, Кунгурском, Александровском, Куединском, Чайковском и Большесосновском районах.

На данный момент оборудование уже запущено в нескольких территориях Пермского края. А к концу 2026 года в регионе будет работать около 50 базовых станций. Отечественное оборудование поддерживает стандарт LTE, обеспечивая доступ к высокоскоростному интернету МТС. Функционал базовых станций также включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE).

К началу 2025 года МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «ИРТЕЯ». К началу 2026 года была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «ИРТЕЯ».

«Пермский край — в числе регионов, где мы активно разворачиваем сеть на российском оборудовании. Новые 26 станций, которые появятся до конца 2026 года, позволят расширить покрытие ещё в 13 районах Прикамья. Сегодня можем с уверенностью сказать, что оборудование доказало высокий уровень качества и эффективности», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.