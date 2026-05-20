В Перми копают котлован под первый в городе паровой фонтан

Эскиз: Министерство транспорта Пермского края

В Перми продолжается масштабное строительство Александровского сквера в районе Центрального рынка. Строители приступили к подготовке котлована под первый в городе паровой мелкодисперсный фонтан с имитацией рыб.

На будущей площадке расположится сам фонтан, а под землей – водопроводный колодец, технические помещения с фильтрами и насосами. Краевой Минтранс также сообщил о возведении подпорных стен для будущих пешеходных дорожек. Под ними разместят ливневую канализацию. Уже построены четыре ливнеприемных колодца из 17.

Подрядчик приступил к обустройству лестничного схода для гостей сквера с ул. Куйбышева. Всего будет четыре разных входа.

Александровский сквер расположится на месте бывшей инфекционной больницы в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Попова и Революции. Проект предусматривает создание комфортного пространства для отдыха горожан.

Работы планируют завершить до конца 2026 года. Строительство Александровского сквера станет первым этапом создания транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова.

