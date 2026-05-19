Казахстан нарастил экспорт свежих огурцов в Прикамье до 1 тысячи тонн

На прилавках торговых сетей Прикамья все больше становится свежих овощей из Средней Азии. Казахстан с начала года резко нарастил экспорт огурцов.

По данным территориального управления Россельхознадзора по Пермскому краю, на территорию региона ввезли 1044 тонны продукции. Это более чем в семь раз выше аналогичного периода прошлого года. Тогда в Прикамье Казахстан поставил всего 195 тонн свежих огурцов.

Россельхознадзор совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» произвел досмотр продукции. Карантинных объектов не обнаружено. Оформленные акты карантинного фитосанитарного контроля дают право на использование продукции по назначению.

