В Перми мошенница проворачивала махинации с квартирами стариков и маткапиталом

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы города. Её обвиняют в трёх эпизодах мошенничества, сообщили в следственном управлении УМВД России по Перми.

Первой жертвой обвиняемой стала 84-летняя пенсионерка-инвалид по слуху. Племянник женщины обнаружил, что квартира его тёти была переписана на другого человека, хотя пенсионерка продолжала проживать в ней и оплачивать коммунальные услуги.

Следствие установило, что обвиняемая, имея юридическое образование, воспользовалась доверчивостью пожилой женщины. Под предлогом подписания обычного документа она заставила пенсионерку подписать договор о продаже квартиры, после чего переписала её на себя. Размер ущерба составил около 1,5 миллиона рублей.

На этом женщина не остановилась: она получила доступ к банковским счетам пенсионерки, переводила деньги на счета своего сожителя и электронные кошельки, а также обналичивала их. В результате она похитила около 1,3 миллиона рублей.

Далее обвиняемая попыталась продать эту квартиру покупательнице, рассчитывавшей использовать материнский капитал. Мошенничество с документами лишило покупательницу и денег, и жилья — ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Также злоумышленница обманула ещё одну пожилую женщину, которая хотела обменять трёхкомнатную квартиру на меньшую. Обвиняемая предложила помощь и в итоге лишила пенсионерку прав на жильё, причинив ущерб в размере примерно 2,5 миллиона рублей.

На время следствия ей был запрещён ряд действий, а автомобиль «Тойота RAV 4» арестован. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

