Прикамье вошло в тройку регионов ПФО с лучшими дорогами

Прикамье оказалось среди лидеров Приволжского федерального округа по качеству дорог. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков.

По его словам, данные основаны на исследованиях Росстата и Росавтодора, которые оценивали состояние трасс регионального, межмуниципального и местного значения.

В 2025 году в Прикамье построили и реконструировали 17,6 километра автодорог, преимущественно регионального уровня. Кроме того, ремонт охватил более 556 километров трасс.

В текущем году планируется завершить строительство крупных объектов, среди которых второй этап трассы ТР-53, реконструкция путепровода на ул. Монастырской и ремонт ул. Карпинского от ул. Мира до Шоссе Космонавтов.

Министр отметил, что 55,9% жителей региона довольны состоянием дорог — это соответствует среднему показателю по стране.

