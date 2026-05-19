В Пермском крае растет число новорожденных двоен

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краевое министерство труда и соцразвития напомнило о возможности получения единовременной выплаты для семей при рождении двух и более детей. Меру господдержки в Прикамье ввели три года назад.

В качестве заявителя может выступить один из родителей родившихся малышей. Семья сама решает, на какие цели направит средства. Размер выплаты в 2026 году составляет 140 тыс. руб. на ребенка.

С января по апрель 2026 года единовременную выплату при многоплодном рождении двух и более детей получили 50 семей из Пермского края. В прошлом эту меру поддержки предоставили 204 семьям, в одной из них родилась тройня.

По данным комитета ЗАГС Пермского края, по итогам 2024 года двойни родились в 213 семьях Прикамья и в трех – тройни. В 2023 году на свет появились 241 двойня и также три тройни.

В целом региональная система мер поддержки семей с детьми включает более 40 видов помощи, включая выплаты при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, единовременные выплаты кормящим матерям, на школьную форму и принадлежности, а также компенсации части родительской платы за детский сад и учреждения дополнительного образования.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru