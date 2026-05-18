Чаты, почта, звонки, видеовстречи в одном окне: коммуникационная платформа Сбера упростит работу сотрудников

Сотрудники российских компаний смогут работать и взаимодействовать в едином корпоративном цифровом пространстве, не переключаясь между разными сервисами. Интеллектуальная коммуникационная платформа Сбера объединяет чаты, звонки и видеоконференции, почту, календари встреч, задачи и встроенного ИИ-помощника на базе ГигаЧат. Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов анонсировал запуск нового отечественного решения на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Новая интеллектуальная платформа будет удобна и проста в использовании. Она сможет обеспечить сервис на уровне популярных зарубежных продуктов.

Единый интерфейс и база данных. У сотрудников появится доступ к мессенджеру, почте, видеозвонкам, задачам, онлайн-доскам и ИИ-помощнику на базе ГигаЧат. Все коммуникации, задачи и материалы по проектам собраны в общей базе знаний.

В основе платформы — искусственный интеллект. Он поможет выделять важное, автоматизировать процессы, даст подсказки и позволит быстро находить информацию. Это снижает нагрузку на сотрудников, экономит их время и оптимизирует работу.

Бесшовные сценарии. Создавать задачи можно будет прямо в процессе переписки или по сгенерированным итогам видеосовещаний, назначать встречи по теме с автоматическим подбором участников и слотов в календарях, объединять переписки из чатов и писем.

Гибкость для любых компаний. Платформу можно будет развернуть в облаке или на собственной IT-инфраструктуре — это подходит как для малого бизнеса, так и для крупных корпораций.

Экосистема для эффективного обмена информацией. Можно будет объединить дочерние компании, контрагентов и партнёров в единую защищённую коммуникационную сеть.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«По оценкам экспертов, рынок коммуникационных решений и соответствующего ПО и оборудования уже через три года может приблизиться к 190 млрд рублей. Сегодня зачастую рабочая информация разбросана по чатам, приложениям и письмам. Согласно исследованиям, только на переключении между сервисами сотрудники тратят до четырёх часов в неделю. Для нас, в Сбере скорость и качественная коммуникация внутри команды критически важны. Именно поэтому мы представим рынку собственную коммуникационную платформу. В современных условиях платформенная стратегия — приоритет: отдельные инструменты утратили конкурентоспособность. Вместо их разрозненного набора компания и сотрудники получат единую экосистему с ИИ-помощником. Наше решение — полностью отечественная разработка. Это позволяет госсектору и компаниям КИИ использовать его как локальное решение для достижения поставленных целей».

По функциональности и бесшовности сценариев интеллектуальная коммуникационная платформа Сбера ориентируется на уровень мировых лидеров, превосходя существующие на отечественном рынке решения для корпоративных коммуникаций. Это значит, что у российских компаний будет ещё один удобный и практичный инструмент для оптимизации бизнес-процессов.

Планируется, что до конца этого года платформа завершит пилотирование в Сбере, а уже в следующем году станет доступна внешнему рынку.

