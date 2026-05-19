В Пермском крае резко выросли цены на музеи и выставки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года цены на товары и услуги в Пермском крае в среднем увеличились на 0,2%, при этом продукты питания подешевели на 0,1%, сообщает Пермьстат.

Цены на услуги в целом увеличились на 0,4%. Сильнее всего подорожали билеты на городские автобусы и трамваи (на 5,3–7,5%), комбинированные проездные (на 7,5%) и междугородние автобусы (на 2,4%). Особенно заметен рост стоимости посещения музеев и выставок — почти на 22%, а также санаторно-оздоровительных услуг (+5,3%) и ветеринарных услуг (+2,9%).

Ранее "КП-Пермь" писала, что В апреле 2026 года в Пермском крае цены на продукты снизились на 0,15% по сравнению с мартом. Индекс потребительских цен в продовольственном секторе составил 99,85%, а без учёта алкоголя — 99,69%.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru