ИИ поможет пермским предпринимателям увидеть точку роста своего бизнеса

Впервые на форуме «Дни пермского бизнеса» представят необычный формат - публичный разбор предприятий с применением искусственного интеллекта.

Сессия под названием «ИИ бизнес-разбор» начнется 22 мая в 12.00. Предприниматели смогут получить комплексный аудит своей компании: сначала ИИ проанализирует данные, а затем эксперты дадут профессиональную оценку и рекомендации прямо на сцене.

В рамках мероприятия будет разобрано не менее пяти реальных бизнес-кейсов. Для участия необходимо заранее заполнить подробную анкету о компании и ее целях. Искусственный интеллект обработает информацию, сопоставит ее с рыночными стандартами, определит слабые места и укажет на точки роста.

На самом форуме эксперты обсудят выводы ИИ, предложат варианты развития и дадут практические советы.

Как отметил глава центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин, новый подход объединяет возможности искусственного интеллекта и опыт профессионалов.

- Это позволяет быстро и качественно выявлять проблемы и находить решения для роста. В деловой программе форума тема современных технологий занимает важное место: ИИ выступает как инструмент для сбора и анализа данных, а эксперты -0 как своеобразный консилиум, который помогает выбрать верную стратегию.

Модератором сессии станет Руслан Баликов - известный федеральный бизнес-тренер, руководитель «Центра обучения переговорам «ВСЕПЕРЕГОВОРЫ» и автор книги «ПЕРЕГОВОРЫ PRO: просто о сложном».

В экспертную группу войдут:

Николай Голещихин - специалист по корпоративным стратегиям, владелец компаний «Advantage» и «ДиректАктив», создатель методики «ГОЛДРИНГ. Алгоритм эффективных продаж».

Александр Глок — эксперт по лидерству и управлению, сертифицированный тренер Минэкономразвития РФ и спикер АО «Деловая среда» СБЕРа.

Организаторы подчеркивают, что главная ценность формата - в объективном и глубоком анализе, который обычно доступен только крупным игрокам рынка. Участники смогут по-новому взглянуть на свой бизнес и получить доступ к передовым аналитическим инструментам.

Чтобы попасть на публичный разбор, предпринимателям нужно заранее заполнить анкету по специальной ссылке. Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия.

