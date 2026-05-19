В Перми пройдет прием по вопросам прав жильцов аварийного жилья

20 мая 2026 года прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере прокуратуры Пермского края Т.С. Хафизова проведет тематический прием граждан.

"Основная тема встречи — защита жилищных прав людей, проживающих в аварийных домах", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прием пройдет по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, д. 60, кабинет 102, в соответствии с рабочим графиком учреждения.

