«Т Плюс» напоминает пермякам о правилах безопасности при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

В Перми стартовал плановый этап гидравлических испытаний – проверки тепловых сетей на прочность и плотность. С 18 мая специалисты Пермских тепловых сетей приступили к работам в микрорайонах Нижняя Курья, Чистопольский, Железнодорожный, Молодёжный. На этой неделе «опрессовки» также пройдут в Комсомольском, Свердлова, Островском, Ераничах и Гайве. Всего будет протестировано 2056 километров сетей.

Энергетики обращают внимание жителей на строгие правила безопасности: категорически запрещается подходить к местам раскопок, проникать за ограждения, а тем более пытаться самостоятельно крутить задвижки или другую запорную арматуру. Теплосети находятся под высоким давлением, а любое вмешательство посторонних может привести к травмам, ожогам или серьёзной аварии.

«Гидравлические испытания — самый эффективный способ убедиться, что сети выдержат зимние нагрузки, но это опасный технологический процесс. Просим жителей не рисковать своим здоровьем, не подходить к раскопкам и не трогать оборудование. В свою очередь, мы делаем всё, чтобы минимизировать дискомфорт: энергетики работают максимально быстро, чтобы вернуть горячую воду в дома пермяков», – подчеркнул технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее информировать жителей о сроках отключения горячего водоснабжения. Также график испытаний опубликован на сайте энергокомпании в специальном разделе.

Если после завершения испытаний вода в кране так и не появилась, необходимо сообщить об этом в свою управляющую организацию или позвонить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания 18.05.2026-22.05.2026

ул. 5-я Каховская, 8а, 8в, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10а;

ул. Адмирала Ушакова, 32, 34а, 36, 36Б, 49, 53, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76;

ул. Батумская, 5, 7, Га8, 11;

ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;

ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;

ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;

ул. Нижнекурьинская, 4, 8, 10, 12, 38;

ул. Сокольская, 123;

ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;

ул. Черниговская, 1, 5, 9;

ул. Юнг Прикамья, 10;

ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;

ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

ул. Туапсинская, 20;

ул. Оханская, 17;

ул. Теплоходная, 14, 14а;

ул. Гальперина, 11а;

ул. Закамская, 2а, 2б, 2в, 8, 15, 15а, 18, 19, 20а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31;

ул. Кировоградская, 2а, 3, 4, 5, 6, 7в, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 26, 31, 33, 37а;

ул. Ласьвинская, 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14;

ул. Маршала Рыбалко, 2б;

ул. А. Невского, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 18, 22, 24;

ул. М. Федосеева, 3, 10, 12;

ул. Торговая, 5, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14;

ул. Чистопольская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Гидравлические испытания 18.05.2026-01.06.2026

ул. В. Ленина, 53;

ул. Н. Крисанова, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Якуба Коласа, 1, 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 12;

ул. Петропавловская, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103;

ул. Решетникова, 17, 19, 30;

ул. Советская, 94, 96, 100, 102, 102а, 102б, 118;

ул. С. Окулова, 14, 18, 20, 28, 29, 31, 33, 37, 62, 75, 75а;

ул. Монастырская, 70, 74, 76, 82а, 87, 92, 93, 95а, 95б, 96, 101, 101а, 101б, 104, 117, 119, 121, 123, 123а, 130, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177, 181;

ул. Г. Плеханова, 2, 3, 12, 13;

ул. А. Матросова, 3, 4, 6;

ул. Свердловская, 7;

ул. Энергетиков, 37, 38, 39, 40, 44;

ул. Академика Веденеева, 13, 15, 16, 25, 29, 31, 43, 51, 53, 55;

ул. Волховская, 23, 32, 34, 36, 37;

ул. Газонная, 1, 5, 5а, 19а;

ул. М. Косякова, 1, 8, 9, 10, 15а, 17;

ул. А. Кронита, 4/1, 4/2, 6, 6а, 8, 11, 13, 15, 18, 23;

ул. Л. Лаврова, 14, 16, 18;

ул. Н. Лобачевского, 26;

ул. Таганрогская, 7;

ул. Первомайская, 50.

Гидравлические испытания 19.05.2026-02.06.2026

ул. Кочегаров, 35, 35а;

ул. М. Загуменных, 4а;

ул. Машинистов, 20/2, 20/3, 22а, 24, 29, 43а, 46, 49, 49/9, 51;

ул. О. Лепешинской, 5;

ул. Генерала Наумова, 7, 19;

ул. ДОС, 1, 2;

переулок Лесопарковый, 6.

Гидравлические испытания 20.05.2026-03.06.2026

ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Героев Хасана, 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19, 21;

ул. В. Белинского, 40, 42, 47, 47а, 49;

ул. В. Чкалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. В. Татищева, 3, 4, 6, 7, 8;

ул. А. Турчевича, 6, 8;

ул. Вильгельма де Геннина, 3;

ул. Карла Модераха, 6, 8;

ул. Н. Чернышевского, 39;

ул. П. Осипенко, 46;

ул. Сибирская, 58, 65, 65а;

ул. 25-го Октября, 72, 89;

ул. 1-я Красноармейская, 3, 4, 5, 6, 21, 40, 44а, 46;

ул. М. Горького, 83, 86;

ул. Н. Островского, 75;

ул. Газеты «Звезда», 56, 58.

Гидравлические испытания 21.05.2026-04.06.2026

ул. Мира, 11, 24, 26, 28, 30, 39, 45а, 45б;

ул. 9 Мая, 11, 13, 15;

ул. Космонавта Беляева, 8;

ул. Комбайнеров, 39, 39б;

ул. А. Семченко, 6;

ул. Советской Армии, 30.

ул. Кабельщиков, 93, 95;

ул. Репина, 66, 68, 70, 70а, 76а;

ул. В. Луговского, 3.

