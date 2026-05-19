Ректор Пермского Политеха близок к зарплате в миллион рублей в месяц

По итогам 2025 года средняя зарплата ректора Пермского Политеха Антона Петроченкова составила 997 тысяч рублей в месяц, сообщает отчет Министерства науки и высшего образования РФ.

На втором месте по доходам в вузе оказался президент ПНИПУ Василий Петров с месячной зарплатой 869 тысяч рублей. Минимальная зарплата среди топ-менеджеров Политеха начинается с 711 тысяч рублей. Такая зарплата была у проректора по науке и инновациям Алексея Швейкина.

Ранее "КП-Пермь" писала, что Пермский национальный исследовательский политехнический университет изменил порядок итоговой аттестации студентов. В мае 2026 года ученый совет вуза принял решение отменить государственные экзамены для выпускников.

