В Перми закрывается ЭкоЦентр «Разделяю сердцем»

В Перми с 23 мая прекращает работу ЭкоЦентр «Разделяю сердцем», расположенный на улице Сакко и Ванцетти, 93а в микрорайоне Ива. В последний день работы пункт приёма вторсырья будет открыт до 20:00.

Организаторы пояснили, что решение о закрытии проекта связано с финансовыми трудностями: отсутствие государственной поддержки и высокие проценты по кредитам не позволили поддерживать инфраструктуру центра. «Хотя проект достиг позитивных социальных результатов, дальнейшее продолжение стало невозможным», — отметили они в соцсетях.

Пункты приёма принимали макулатуру, пластик, стекло, алюминиевые банки, аккумуляторы и отработанные масла. Бесплатно можно было сдать покрышки, оргтехнику, ртутьсодержащие лампы, жестяные банки и полиэтиленовые пакеты. Сейчас в Перми продолжают работу два других пункта — на бульваре Гагарина, 65/1, и улице Сапфирной, 15.

