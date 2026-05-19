Спортсмены пермской школы водных видов спорта стали лучшими на Первенстве России

В Московской области прошли Первенство России по подводному спорту и Всероссийские соревнования по дайвингу. Воспитанники Спортивной школы водных видов спорта Перми выступили в составе сборной Пермского края и заняли второе командное место, подтвердив высокий уровень подготовки.

Команда привезла домой шесть медалей. Мария Полежаева завоевала золото на 300 м комбинированного плавания и серебро на 100 м в «полосе препятствий». Арина Нарыгина получила золото на 100 м «полосы препятствий» и серебро на 300 м комбинированного плавания. Бронзовые медали на дистанции 50 м «один акваланг» достались Кириллу Третьякову, Марии Полежаевой, Лаванде Зиянгировой и Ярославе Петровой.

Муниципальная спортивная школа водных видов спорта готовит детей по различным направлениям: плавание, подводный спорт, синхронное плавание, греблю на байдарках и каноэ, а также гребной слалом. Учреждение также обеспечивает спортивный резерв для сборных Перми и Пермского края.

