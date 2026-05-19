Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт19 мая 2026 3:40

Спортсмены пермской школы водных видов спорта стали лучшими на Первенстве России

Команда привезла домой шесть медалей
Дарья ЩЕРБИНИНА
Спортсмены пермской школы водных видов спорта стали лучшими на Первенстве России

Спортсмены пермской школы водных видов спорта стали лучшими на Первенстве России

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Московской области прошли Первенство России по подводному спорту и Всероссийские соревнования по дайвингу. Воспитанники Спортивной школы водных видов спорта Перми выступили в составе сборной Пермского края и заняли второе командное место, подтвердив высокий уровень подготовки.

Команда привезла домой шесть медалей. Мария Полежаева завоевала золото на 300 м комбинированного плавания и серебро на 100 м в «полосе препятствий». Арина Нарыгина получила золото на 100 м «полосы препятствий» и серебро на 300 м комбинированного плавания. Бронзовые медали на дистанции 50 м «один акваланг» достались Кириллу Третьякову, Марии Полежаевой, Лаванде Зиянгировой и Ярославе Петровой.

Муниципальная спортивная школа водных видов спорта готовит детей по различным направлениям: плавание, подводный спорт, синхронное плавание, греблю на байдарках и каноэ, а также гребной слалом. Учреждение также обеспечивает спортивный резерв для сборных Перми и Пермского края.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru