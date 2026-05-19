Пермский край предупреждают о сильной жаре и грозах 19 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По информации Пермского филиала Уральского гидрометцентра, 19 мая в регионе ожидается аномально высокая температура — среднесуточная температура превысит климатическую норму минимум на 7 градусов. Местами прогнозируются грозы с порывами ветра до 15–20 м/с.

Эксперты предупреждают, что такая погода может привести к авариям на линиях электропередач, повреждению коммунальных систем, заторам и росту числа ДТП. Специалисты советуют держаться подальше от деревьев, линий электропередач и неустойчивых конструкций, а также не оставлять автомобили рядом с ними.

Главное управление МЧС по Пермскому краю напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

- не бросайте непотушенные окурки и спички; - не разводите костры около зданий и в лесопарках; - убирайте стекло и бутылки с улицы, чтобы солнечные лучи не провоцировали возгорание травы; - следите за детьми и объясняйте им опасность игры с огнём.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru