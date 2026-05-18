В Пермском крае за 10 лет заболеваемость ВИЧ снизилась более чем в два раза

В Перми прошла междисциплинарная конференция «Региональное измерение борьбы с ВИЧ/СПИДом в России: опыт Приволжского федерального округа». В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, ведущие инфекционисты, организаторы здравоохранения, научное сообщество и общественные организации.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что конференция объединила экспертов для совместной работы над укреплением системы противодействия СПИДу в стране. Он подчеркнул, что борьба с заболеванием требует не только профилактики и лечения, но и ответственности общества, а также опоры на национальные духовные традиции. В условиях Года единства народов России такие задачи становятся особенно актуальными.

По данным организаторов, ежегодно в России тестирование на ВИЧ проходят десятки миллионов человек. Пермский край в этом процессе играет значительную роль: в прошлом году здесь проведено около 900 тысяч исследований. При этом фиксируется снижение числа новых случаев заражения, что говорит о результативности профилактических программ и межведомственного сотрудничества.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ Алексей Мазус отметил, что Пермский краевой центр СПИД считается одним из ведущих российских центров по оказанию помощи пациентам и научной деятельности. Регион также станет одной из площадок для внедрения новых отечественных пролонгированных препаратов, позволяющих пациентам получать терапию один раз в месяц или раз в два месяца, что повысит эффективность лечения.

На пленарной сессии участники обсудили реализацию государственной стратегии против ВИЧ до 2030 года, эпидемиологическую ситуацию в Приволжском федеральном округе, современные подходы к лечению и межведомственное взаимодействие. Особое внимание уделялось профилактике, охвату диспансерным наблюдением, вопросам репродуктивного здоровья и поддержке детей и подростков, живущих с ВИЧ.

Эксперты подчеркнули: ключевые меры профилактики остаются прежними — информирование населения, ответственное отношение к здоровью и формирование культуры безопасного поведения.

