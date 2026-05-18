В Перми ТСЖ наказали за ошибки в квитанциях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор привлек к ответственности ТСЖ «Пушкарская, 88» за нарушения в платежных документах для жителей. Об этом пишет "Business Class".

В ходе внеплановой проверки ведомство обнаружило, что ТСЖ не предоставляло жильцам полную и достоверную информацию о коммунальных услугах. В квитанциях отсутствовали данные о показаниях общедомовых счетчиков, общий объем каждой услуги по всем помещениям, а также расход на общедомовые нужды за расчетный период.

По результатам проверки на ТСЖ наложили административное наказание.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru