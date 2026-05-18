Пермячка фиктивно увеличила доход в 10 раз и взяла кредит 5 млн рублей

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда приняла окончательное решение в отношении жительницы Перми. Ее признали виновной совершении мошенничества в сфере кредитования.

Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. В начале 2024 года администратор клиники узнала от сына об его финансовых трудностях в бизнесе. Желая помочь, она решила взять кредит в банке. Ее небольшой доход не позволял рассчитывать на необходимую сумму. Она подала онлайн-заявку в банк и приложила заказанные через интернет фиктивные сведения о доходах за последние два года.

В заявке она указала размер оплаты труда в 350 тыс. руб. вместо реальных 38 тыс. руб. Подлог позволил ей получить кредит 5 млн руб. и предать деньги сыну.

Пермячка некоторое время создавала видимость добросовестного заемщика. Она внесла несколько платежей, а затем прекратила выплаты для признания ее несостоятельной. Женщина инициировала процедуру банкротства в краевом Арбитражном суде края. В результате мошенничества подсудимая нанесла ущерб кредитной организации на сумму свыше 4,8 млн руб.

Суд первой инстанции признал жительницу Перми виновной и назначил наказание в виде штрафа 220 тыс. руб. По гражданскому иску ее обязали возместить банку материальный ущерб 4 835 191 руб. 52 коп.

В возражениях на жалобу подсудимой гособвинитель указал, что приговор суда первой инстанции законный и обоснованный, наказание – справедливое. Пермский краевой суд оставил приговор Ленинского районного суда Перми без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

