Суд установит вину жителя Екатеринбурга за смертельное ДТП в Прикамье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В декабре прошлого года утром автомобиль «Хендай Акцент» под управлением обвиняемого двигался по автодороге «Кунгур – Соликамск» на территории Губахинского округа. В районе 198 км трассы водитель не справился с управлением при совершении поворота. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Нива».

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Хендай Акцент», 37-летняя жительница Кизела, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», – сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru