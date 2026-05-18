СберКарту «Адафа» теперь можно оформить онлайн

Дебетовую СберКарту «Адафа», которая соответствует принципам исламского финансирования, теперь можно оформить не только в офисе, но и онлайн. Об этом рассказал управляющий директор центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка Марат Садриев на полях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Карта доступна для заказа в приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка. При этом клиент может выбрать удобное время и адрес доставки (с перечнем городов, где работает выездной сервис Сбера, можно ознакомиться здесь).

«Адафа» имеет фетву и выпускается в особом дизайне с арабской вязью. По ней не начисляются проценты на остаток средств, включая пенсии и пособия.

Заказать карту также можно в любом офисе банка в Татарстане, Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республике.

Марат Садриев, управляющий директор центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка:

«Популярность партнёрских финансовых решений растёт, и мы расширяем доступ к ним. Важно, чтобы клиенты, которые хотят пользоваться партнёрским финансированием, могли делать это быстро, просто и удобно. Поэтому мы последовательно снижаем порог входа в такие продукты, всё переводим в цифру, сохраняя офлайн-каналы. Теперь можно получить карту "Адафа" в отделении банка или заказать её в интернете».

