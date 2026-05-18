Звезда мирового балета из Перми Надежда Павлова отметила 70-летний юбилей

Фото: пресс-служба ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»

Эту хрупкую девушку несколько десятков лет назад узнал весь мир! Воспитанница Пермского хореографического училища получила азы балетного искусства у легендарной Людмилы Сахаровой. В 17 лет она прославила Пермь и всю Россию на II Международном балетном конкурсе в Москве.

В эти дни Надежда Павлова отметила славный юбилей. Будущая звезда балета родилась 13 мая 1956 года в Чебоксарах. Талант юной танцовщицы раскрылся в Перми. В 1973 году никому неизвестная учащаяся хореографического училища взяла Гран-при в Москве.

На следующий год она уже танцевала на сцене Пермского театра оперы и балета, исполняла партии Сванильды, Жизели, Джульетты. В те годы писали, что «Надя Павлова для Перми – как белые ночи для Ленинграда». С сентября 1975 года Надежда Павлова стала примой-балериной Большого театра в Москве и лауреатом премии Ленинского комсомола.

На прославленной сцене Надежда Павлова танцевала несколько лет, создала множество сценических образов. В 1984 году ее удостоили звания Народный артист СССР.

Звезда балета живет в Москве. Надежда Павлова преподает в ГИТИСе и передает мастерство балетной труппе Большого театра.

В Перми не забывают свою прославленную балерину. В рамках празднования 100-летия Пермского балета прошел цикл лекций. Одна из них «Феномен Надежды Павловой в контексте Пермского балета» состоялась в апреле этого года.

