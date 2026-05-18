В Перми раскрыли аферу на полмиллиона рублей с ипотечным кредитом

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный Перми вынес приговор трем жительницам Прикамья. Их обвинили в мошенничестве при получении выплат, совершеннвм группой лиц по предварительному сговору.

В период с 1 января по 21 апреля 2023 года многодетная мать обратилась за помощью к двум знакомым с целью приобретения земельного участка с использованием ипотечных денежных средств. Женщины уговорили знакомого продавца завысить стоимость земельного участка до 450 тыс. руб. при его фактической цене 160 тыс. Полученную разницу аферисты решили поделить между собой.

Их схему раскрыли правоохранительные органы. Материалы поступили в суд. Исполнительные документы о солидарном взыскании с мошенниц 290 тыс. руб. поступили в отделение судебных приставов по Краснокамску.

Суд при рассмотрении уголовного дела наложил арест на принадлежащие подельницам земельные участки. Судебные приставы в целях обеспечения исполнения приговора арестовали их счета и запретили регистрационные действия с их транспортными средствами.

В установленный срок финансовые обязательства они исполнили. В отношении должниц применили штрафную санкцию в виде исполнительного сбора на 35 тыс. руб.

«После этого одна из солидарных должниц перечислила на депозитный счет службы всю сумму ущерба, что позволило окончить исполнительные производства фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

