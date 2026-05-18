Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика18 мая 2026 5:46

В Пермском крае застройщики снизили активность по сдаче жилья на 18,4%

С начала года сдали в эксплуатацию более 6,5 тысячи квартир
Павел ШАТРОВ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В январе-апреле 2026 года организации и индивидуальные застройщики Прикамья снизили количество сданных в эксплуатацию квартир. По отношению к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 18,4%.

По данным Пермьстата, новоселы получили ключи от 6 543 квартир. Их общая площадь составила 552 тыс. кв. метров, включая 376,7 тыс. кв. метров введенных в действие индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств. Падение объемов у них составило 17,6%.

Статистику дополнила информация о сданных застройщиками в эксплуатацию за четыре месяца 120 нежилых зданий. Их общая площадью составила 178,9 тыс. кв. метров.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru