В Перми за четыре месяца расселили 552 жителя из аварийного жилья

В Перми с начала 2026 года из аварийного жилья расселили 552 жителя. Нуждающиеся получили новое жилье или денежную компенсацию.

По данным городского управлении жилищных отношений, общий объем расселенного жилищного фонда составил 9,7 тыс. кв. метров. Власти Перми полностью завершили работы по расселению признанных аварийными 17 домов.

Расселение аварийного жилья ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», региональных и муниципальных программ.

Ранее стало известно о сокращении числа нуждающихся в жилье детей-сирот на 2,5%. В прошлом году новые квартиры получили более 600 ребят.

