В Перми установили постаматы еще два отделения МФЦ

Фото: ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ)

В Прикамье продолжают развивать сеть автоматизированных станций для выдачи готовых документов, оформленных через МФЦ. Воспользовавшись постаматом, заявитель экономит время. Получить документы можно самостоятельно, введя специальный код на устройстве.

Первый постамат опробовали в 2023 году. Его установили в центральном филиале МФЦ на ул. Куйбышева, 9. Затем их разместили в ТРЦ «Планета», ТЦ «Гипервиват», ТРК «Спешилов» и ТЦ «Садовый», в филиалах МФЦ «Мотовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский».

Чуть менее недели назад постаматы установили в МФЦ «Кировский-3» на ул. Федосеева, 7 и «Свердловский-2» на ул. Бригадирской, 8. Всего на территории региона теперь действует 11 «умных» устройств для выдачи документов. До конца года постаматы появятся в Кунгуре и Березниках.

Чтобы воспользоваться сервисом, при обращении в МФЦ необходимо выбрать этот способ получения результата. Когда документы будут готовы, заявитель получит смс-сообщение с кодом от ячейки.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru