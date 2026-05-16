Пермские археологи обнаружили могилу профессора Генкеля

Археологические работы начались еще прошлой осенью. Фото: Мария Мингалева.

В Перми археологи ведут раскопки на месте бывшего архиерейского кладбища, где до прошлого года находился Пермский зоопарк. После освобождения территории там планируется создать место отдыха с Яблоневым садом. Также на территории будет создана часовня в память об известных пермяках, захороненных там. Напомним, начиная с конца XVIII века, на кладбище были захоронены более 500 именитых граждан Перми.

В их числе доктор Федор Граль, градоначальник Иван Любимов, родственники Сергея Дягилева, герои войны 1812 года. Одним из последних нашел последний приют на архиерейском кладбище основатель Ботанического сада при Пермском университете профессор Александр Генкель. Он был похоронен в 1927 году.

И сейчас сотрудники Камской археологической экспедиции в ходе проведения полевых работ обнаружили захоронение, которое предположительно принадлежит Александру Генкелю.

Напомним, археологические работы ведутся для определения границ кладбища, еще с прошлой осени. Тогда археологи смогли очертить порядка десяти захоронений и найти один из старых памятников – он принадлежал архиерейскому секретарю Дмитрию Попову.