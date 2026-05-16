В Закамске загорелся ангар на улице Правобережной

В Закамске на улице Правобережной 16 мая произошел пожар в ангаре со строительными материалами. Дым от горящего строения поднялся высоко вверх. На тушение пожара выехали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

- На данный момент информации о пострадавших не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - Площадь пожара уточняется.

- Причину пожара установит дознаватель МЧС России. Отметим, что в Пермском крае на сегодняшний день инцидентов, связанных с беспилотниками, не зарегистрировано,- рассказали в краевом Минтербезе.