Сбер и ГК «Миррико» будут внедрять «Сукук ЦФА»

Клиентам группы компаний «Миррико» станет доступно финансирование по принципам партнёрского банкинга. Соглашение в этой сфере Сбер и российский инновационный холдинг заключили на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» — главной площадке экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира.

Стороны займутся внедрением инструмента «Сукук ЦФА». Документ предусматривает сотрудничество по вопросам выпуска, учёта и обращения этого продукта на платформе цифровых финансовых активов Сбера. Инструмент основан на принципах партнёрского финансирования и получил сертификат соответствия необходимым требованиям. Продукт доступен квалифицированным инвесторам — компаниям и частным лицам.

Олег Ганеев, старший вице-президент, начальник Центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка:

«Любой финансовый инструмент должен быть ориентирован на человека — учитывать его приоритеты и цели в жизни, давать уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. "Сукук ЦФА" — как раз тот продукт, который может подойти многим российским компаниям и их клиентам. Он позволяет объединить принципы партнёрского банкинга и цифровую инфраструктуру, создавая современный формат финансирования, соответствующий международным стандартам. Мы объединяем экспертизу и технологии, чтобы сделать финансы понятными и служащими человеку».

Игорь Малыхин, Генеральный директор ГК «Миррико»:

«Это размещение — наш первый, во многом экспериментальный шаг к расширению пула инвесторов. Мы намеренно начинаем с небольшого объёма выпуска и проверяем, насколько этот формат будет востребован, но уже сейчас видим в нем серьёзный потенциал. ГК «Миррико» активно развивается на Ближнем Востоке с широкой продуктовой линейкой — от присадок для трубопроводного транспорта до нефтепромысловой химии. Работа с инвесторами, разделяющими принципы исламского финансирования, обеспечит нам ресурсы для развития производственных мощностей и расширения поставок на рынки Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Катара».

Сотрудничество Сбера и ГК «Миррико» отражает растущий интерес российского бизнеса к инструментам партнёрского финансирования и цифровым финансовым активам. Использование таких решений способствует расширению доступных форм привлечения финансирования, развитию альтернативной инфраструктуры и повышению инвестиционной активности в реальном секторе экономики.