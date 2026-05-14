Развитие партнёрского финансирования — дополнительный драйвер для бизнеса

В России за последние годы сформировался серьёзный интерес к партнёрскому финансированию. Это не просто отдельный финансовый инструмент, а часть более широкой экономической модели, которая основана на справедливом распределении рисков, прозрачности и ответственности всех участников. Развитие отрасли может стать дополнительным драйвером для предпринимательства, инвестиционной активности и привлечения новых категорий клиентов в официальный финансовый контур. Об этом рассказал старший вице-президент, начальник центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка Олег Ганеев на Российском исламском экономическом форуме Сбера в рамках KazanForum 2026.

Олег Ганеев, старший вице-президент, начальник центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка:

«Исламская экономика сегодня — это не только финансы. Это экосистема, в центре которой — человек, доверие и социальная ответственность бизнеса. Такой подход особенно востребован в условиях глобальной трансформации мировой экономики, когда устойчивость и взаимное уважение становятся ключевыми условиями долгосрочного развития.

Наибольший спрос мы видим в первую очередь на пассивные продукты, например, исламское РКО, карты, счета. Портфель пассивов составляет 5,6 млрд рублей, а общее количество контрактов превышает 180 тысяч. При этом доля новых клиентов составляет 49% — это почти 86 тысяч человек, а доля новых юридических лиц, которых мы привлекли на исламское РКО, — 46%. Татарстан по этому продукту у нас лидер по продажам. За счёт этих продуктов мы закрываем базовые потребности наших клиентов: открыть счёт, хранить деньги, проводить платёж — так мы обеспечиваем вхождение в область партнёрского финансирования».

Среди более сложных продуктов Олег Ганеев отметил лизинг «Иджара», проектное финансирование и финансирование застройщиков, оборотное финансирование «Кард аль-Хасан», «Мурабаха», банковские гарантии, BNPL и инструменты сукук. Большую часть объёма сделок, над которыми работает Сбер, составляют крупные проекты в строительстве и инфраструктуре, разные территории, не только пилотные.

Олег Ганеев, старший вице-президент, начальник центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка:

«К форуму мы запустили новый продукт — сукук ЦФА на площадке Сбера. Первые сделки уже оформляются, и ещё несколько в работе — это клиенты из Башкортостана, Татарстана, Дагестана. Что касается законодательства о сукук — для крупных проектов нужны длинные деньги: инфраструктура, строительство, промышленность, ЦОД, региональные проекты. Сукук может стать таким инструментом. Но здесь также нужно определить основные правила: что является базовым активом, как защищены инвесторы, как раскрывается информация, как инструмент обращается на рынке».

Среди ключевых факторов, ограничивающих масштабирование партнёрского финансирования, Олег Ганеев выделил стандартизацию и гармонизацию подходов наравне с традиционным финансированием, в частности, налоговое и учётное регулирование и распространение мер государственной поддержки. Он подчеркнул, что классические банковские продукты для физических лиц поддерживаются государством, для бизнеса тоже предусмотрены программы льготного кредитования.

Олег Ганеев, старший вице-президент, начальник центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка:

«Пока партнёрское финансирование в этом механизме не учитывается, это снижает конкурентоспособность этих инструментов и приводит к диспаритету. Если аналогичная сделка в классическом банкинге получает субсидию, а сделка по партнёрскому финансированию — нет, то для клиента продукт может оказаться дороже. В такой ситуации банк фактически стоит перед выбором: либо делать продукт дороже для клиента, либо сознательно снижать собственную доходность. Здесь мы сталкиваемся с определёнными ограничениями для эффективного ведения бизнеса».

