Суд оставил под стражей на два месяца пермяка, избившего двух женщин в баре

Фото: пресс-служба Ленинского районного суда города Перми

Ленинский районный суд Перми 14 мая продлил меру пресечения в виде заключения под стражу жителя города. Его обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В феврале этого года Иса Мирзаев под малозначительным предлогом инициировал конфликт с незнакомой ему посетительницей бара. Мужчина ущипнул ее, после высказанного женщиной замечания вылил на голову потерпевшей рюмку с алкогольным напитком и ударил рукой по лицу. После этого он схватил женщину за волосы и несколько раз ударил ее ногой и рукой по голове и телу.

В ходе очередной попытки сотрудников бара остановить буйного посетителя, обвиняемый оказывал сопротивление, матерился, пытался схватить других посетителей. В это время потерпевшая вышла на улицу. Мирзаев вышел за ней и вновь ударил рукой и ногой. Потерпевшая упала. Своими действиями мужчина причинил ей вред здоровью средней тяжести.

На этом он не остановился. У входа в бар стояла еще одна женщина. Обвиняемый и с ней инициировал конфликт, оскорбил ее и бросил в лицо сигарету. Женщина попыталась отойти от обидчика, но он схватил ее за куртку, ударил ногой и толкнул. Вторая потерпевшая также упала и ударилась лицом об асфальт.

Суд продлил срок содержания Исы Мирзаева под стражей на два месяца до 5 июля. Срок установлен со дня поступления на рассмотрение уголовного дела. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

«Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 27 мая», – сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

