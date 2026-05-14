МЧС предупреждает жителей Прикамья об аномально жаркой погоде с 15 мая

В ближайшие дни на территории Пермского края прогнозируют опасные метеорологические явления. Пермский ЦГМС сообщил об аномально жаркой погоде с 15 по 20 мая. Краевое МЧС рекомендует жителям Прикамья соблюдать требования пожарной безопасности.

Пермяков просят быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» с мобильного телефона или «01» – со стационарного телефона. Дежурному надо сообщить наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

Ночная температура воздуха 15 мая составит +12…+14 градусов, днем поднимется до +25…+27 градусов. В последующие двое суток, 16 и 17 мая, будет облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью значительно не изменится, днем поднимется до отметки +28…+30 градусов.

На территории региона среднесуточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 7 и более градусов.

