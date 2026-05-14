В Прикамье многодетной матери отказали в назначении ежемесячного пособия

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Уинского района защитила права многодетной матери. Жительнице села Уинское неоднократно отказывали в назначении ежемесячного пособия на детей.

Надзорный орган организовал проверку информации, размещенную в социальных сетях. Многодетная мать не могла получить пособие с февраля этого года. Выяснилось, что ее данные задвоились с другим человеком с пропиской в Качканаре.

В Единой централизованной цифровой платформе загрузилась система «двойника». в социальной сфере. Техническая ошибка долгое время не позволяла оформить жительнице Прикамья ежемесячное пособие. Неоднократные обращения в службу социальных выплат не дали результата.

Женщина написала заявление в прокуратуру. После прокурорского вмешательства ее права были полностью восстановлены.

«Многодетной матери назначили положенные социальные выплаты на четверых несовершеннолетних детей за все пропущенные месяцы»,– сообщила прокуратура Пермского края.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru