В России запустили дистанционные неипотечные сделки

ВТБ начал проводить дистанционные сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотеки. В банке рассказали, что клиенты могут полностью удаленно приобретать или продавать объекты на вторичном рынке, а также строящиеся квартиры по переуступке. Партнером по проекту выступает экосистема недвижимости М2.

«Вторичный рынок недвижимости постепенно восстанавливается вслед за снижением ставок, и доля неипотечных сделок здесь остается высокой: по нашей оценке, до 50%. ВТБ теперь закрывает этот сегмент дистанционным форматом. Клиенты экономят время для заключения сделок, а риелторы могут работать с покупателями из любых регионов, не привязываясь к своему городу», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.