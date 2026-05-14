Скончался бывший глава Управления Роспотребнадзора по Коми-Пермяцкому округу

Фото: Администрация Юрлинского муниципального округа

Администрация Юрлинского округа об уходе из жизни 11 мая Бахматова Александра Борисовича. Свою профессиональную деятельность он посвятил охране здоровья жителей Прикамья.

Александр Бахматов родился в селе Юрла 30 ноября 1952 года. После окончания Юрлинской восьмилетней школы поступил в Кудымкарское медицинское училище, в 1972 году получил специальность фельдшер.

В период с 1972 по 1974 годы проходил службу в рядах Советской Армии. С 1974 по 1980 годы обучался в Пермском медицинском институте по специальности «Санитарный врач».

Трудовую деятельность начал с 1980 года в Юсьвинской ЦРБ на должности санитарного врача по промышленной гигиене. В марте 1982 года Александр Борисович был назначен главным санитарным врачом Юрлинской районной СЭС, с августа 1982 года по август 1991 года – главный врач Юрлинской ЦРБ.

С сентября 1991 года по декабрь 2004 года работал в Юрлинской СЭС санитарным, а затем главным врачом. В декабре 2004 года Александр Бахматов получил назначение на должность заместителя руководителя территориального Управления Роспотребнадзора по Коми-Пермяцкому Автономному округу, с января 2005 года по январь 2011 года – руководитель Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В 2002 году Александр Борисович награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ» за заслуги в области здравоохранения и в связи с 50-летием со дня рождения.

Администрация Юрлинского муниципального округа выражает искренние слова соболезнования родным и близким Александра Борисовича.

