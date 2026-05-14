В ДТП на Западном обходе Перми «Лада» влетела под грузовик

Фото: Виталий Юрьев

На Западном обходе Перми в первой половине дня 14 мая произошло серьезное ДТП. Предварительную информацию о дорожно-транспортном происшествии «КП-Пермь» сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Около 11:20 час на 1095 км автодороги «Пермь – Краснокамск» произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Шакман». В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получил водитель легкового автомобиляю

Сотрудники Пермской городской службы спасения и пожарные отключили газовое оборудование автомобиля, деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи.

«Мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – дополнила предварительную информацию пресс-служба краевого ведомства.

