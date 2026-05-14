В Перми пенсионерка через суд добилась компенсации из-за шума в отоплении

В Перми судебные приставы помогли местной жительнице получить денежную компенсацию от управляющей компании после многолетних проблем с шумом в батареях.

Пенсионерка, проживающая на первом этаже дома в Кировском районе, долгое время страдала от сильного гула в системе отопления. Особенно шум мешал ночью — звуки были слышны в спальне и ванной комнате. Постоянный дискомфорт негативно сказался на здоровье женщины: у нее появились стресс и проблемы со сном.

Жительница неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой устранить неисправность, однако ситуация практически не менялась. Позже она направила жалобу в Роспотребнадзор. Проверка подтвердила, что уровень шума в квартире превышал допустимые нормы.

После обращения в суд коммунальная организация все же устранила причину гула. Несмотря на это, суд признал, что права потребителя были нарушены, и обязал компанию выплатить компенсацию.

Судебные приставы Кировского района Перми получили исполнительный документ о взыскании с управляющей компании 15 тысяч рублей морального вреда, а также штрафа в размере 7,5 тысячи рублей.

Руководство организации предупредили о возможных санкциях за несвоевременное исполнение решения суда. Для обеспечения выплаты приставы арестовали банковские счета компании и ограничили регистрационные действия с ее автомобилем.

В итоге задолженность была полностью погашена, а деньги перечислены пенсионерке. После этого исполнительное производство завершили.

