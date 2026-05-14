В Прикамье за время за этот год зафиксировали 30 случаев горения сухой травы

В Пермском крае подвели итоги действия особого противопожарного режима, который действовал с 30 апреля по 10 мая 2026 года. В этот период в регионе вводились ограничения на использование открытого огня и требования по содержанию территорий. Меры были направлены на то, чтобы снизить риск пожаров — прежде всего возгораний сухой травы, мусора и лесных участков.

Несмотря на введённые правила, за это время в крае произошло 30 пожаров сухой растительности и отходов. Кроме того, было зафиксировано 3 лесных возгорания.

Также сообщается, что новый этап особого противопожарного режима будет введён с 27 мая по 10 июня 2026 года. Он коснётся муниципалитетов, расположенных в северной части региона.

В период действия ограничений жителям напоминают о запретах. В частности, нельзя разводить костры рядом с домами, зданиями и в лесопарковых зонах вне специально отведённых мест. Также запрещено сжигать сухую траву, бросать непотушенные спички и окурки.

Кроме того, нельзя оставлять на участках мусор и отходы, а также перекрывать проезды, ведущие к жилым домам и садовым территориям.

