Владимир Белобаржевский возглавил Александровский округ

Дума Александровского округа утвердила Владимира Белобаржевского на пост главы территории. Решение было принято депутатами на заседании местного парламента.

К своим обязанностям новый руководитель приступит 15 мая.

Ранее, с июня 2021 года по октябрь 2023 года, Владимир Белобаржевский работал первым заместителем главы администрации Александровского округа.

