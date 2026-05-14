Прикамские лесопромышленники рассказали об интерьерной фанере

Комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Уральском прошел добровольную сертификацию и наладил производство фанеры, которую используют внутри помещений.

Фанера ориентирована на сегменты мебели, интерьера и легких конструкций. Ее можно применять при производстве мебели, декоративных элементов, упаковки и детских игрушек. Она соответствует установленным экологическим нормативам, что позволяет использовать ее внутри жилых и общественных зданиях.

«Фанера изготавливается из перекрестно уложенных слоев шпона, отличается умеренной влагостойкостью и сохраняет прочность в условиях эксплуатации внутри помещений. Благодаря естественной текстуре материал органично вписывается в интерьер», — отметила Юлия Подозерова, руководитель службы технологии и качества комбината «Свеза» в Уральском.