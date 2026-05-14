В Хохловке на берегу Камы нашли самовольные постройки

Фото: социальные сети Ольги Андриановой

В деревне Хохловка Пермского края во время проверки выявили незаконные постройки и нарушения при использовании земли у берега Камы. Владельцев объектов могут обязать снести сооружения.

О результатах проверки рассказала глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова. Поводом для выезда сотрудников контрольного управления стали жалобы местных жителей на несогласованные земляные работы на улице Береговой.

Во время проверки специалисты обнаружили сразу несколько нарушений. Часть территории оказалась занята хозяйственными постройками без разрешительных документов. На участках нашли бани, гаражи, металлические вагончики, деревянные срубы и биотуалеты.

Также выяснилось, что некоторые пирсы, понтоны и лестницы к воде были установлены незаконно. Кроме того, проверяющие зафиксировали заборы, которые ограничивают свободный проход к береговой линии Камы.

Отдельные вопросы возникли и к предпринимателям, которые занимаются прокатом водного инвентаря. У некоторых из них истек срок действия разрешений на работу, поэтому документы придется оформлять заново.

