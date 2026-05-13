Семье пострадавшего в Кунгурской пещере ребенка выплатили компенсацию

В Пермском крае судебные приставы помогли взыскать компенсацию в пользу семьи мальчика, получившего травму во время экскурсии в Кунгурской Ледяной пещере.

Происшествие случилось летом 2023 года. Во время выхода со смотровой площадки на ребенка упали плохо закрепленные металлические элементы ограждения. Мальчик получил резаную рану на шее. Родители оказали ему помощь самостоятельно и не стали обращаться к врачам.

После инцидента мать ребенка сообщила о случившемся администрации объекта и попросила усилить меры безопасности. Представители организации извинились перед семьей и пожелали мальчику скорейшего восстановления.

Позже родители решили обратиться в суд. Поводом для иска стали последствия травмы — заметный шрам на шее ребенка, который причинял ему и семье моральный дискомфорт.

Суд признал, что туристические услуги не соответствовали требованиям безопасности, и обязал компанию выплатить пострадавшему 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 35 тысяч рублей штрафа. Родителям ребенка дополнительно присудили 50 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства счета организации были арестованы. В итоге вся сумма — 155 тысяч рублей — была перечислена семье в полном объеме.

