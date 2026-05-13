В Пермском крае назначили новых заместителей председателей судов

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в судебной системе Пермского края. Информация об этом появилась в пресс-службе Пермского краевого суда.

Согласно документу, опубликованному 12 мая, пост заместителя председателя Пермского краевого суда заняла Оксана Кориновская. Ранее она работала судьей Свердловского областного суда.

На должность заместителя председателя Арбитражного суда Пермского края повторно назначен Сергей Торопицин.

Также указом главы государства судьями Пермского краевого суда стали Игорь Денисов и Антон Тарасов.

Кадровые изменения утверждены указом президента №313 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

