В Крыму спасли лебедя, который пострадал от хлеба

-

В симферопольском парке имени Гагарина спасли лебедя, который оказался в тяжёлом состоянии из-за того, что его регулярно кормили хлебом. Об этом пишет "МК в Крыму".

Птицу обнаружили в пруду — она была сильно ослаблена, не реагировала на окружающих и не могла стоять на ногах.

Лебедя срочно перевезли в Симферопольский зооуголок. Ветеринары выяснили, что его желудок полностью забился хлебом, который приносили посетители. Птице оказали медицинскую помощь, а затем сотрудники зооуголка около двух недель кормили и поили её вручную, чтобы восстановить силы.

После лечения лебедь пошёл на поправку и его вернули в пруд.

В «Парках столицы» ещё раз напомнили, что кормить птиц хлебом, солёными или жареными семечками, картофелем, печеньем и орехами нельзя — такая еда вредна и может привести к болезням и гибели. Для подкормки подходят салатные листья, тёртая морковь, яблоки, овсянка или специальный корм из автоматов.

Ранее сообщалось, что на крымских водоёмах можно встретить разных птиц и животных, живущих как в городах, так и за их пределами.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru