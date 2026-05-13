В Пермском крае зафиксировано более 1800 обращений из-за укусов клещей

По данным на 13 мая 2026 года, с начала сезона в медицинские учреждения Пермского края обратились 1843 человека после укусов клещей. Среди пострадавших — 393 ребёнка.

Случаи присасывания клещей отмечены на всей территории региона. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Пермском районе (294 случая), в Перми (216 случаев) и в Кунгурском районе (134 случая).

За 19-ю неделю сезона чаще всего клещи нападали во время посещения садовых участков — 37% случаев. Ещё 36% заражений произошло в лесу, а 27% — на территории возле домов.

Лабораторные исследования снятых с людей клещей показали наличие инфекций. У 36% обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз. Моноцитарный эрлихиоз человека выявлен в 2,5% случаев, гранулоцитарный анаплазмоз — в 0,6%, а клещевой вирусный энцефалит — также в 0,6%.

boris.merkushev@phkp.ru