В Перми при пожаре в приюте удалось спасти около 20 собак Фото: Мария АНАНОВА.

В Перми произошел пожар в приюте для животных на улице Экскаваторной. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, из охваченного огнем здания удалось вывести примерно 20 собак.

Сигнал о возгорании поступил спасателям 12 мая в 10:25. Изначально очевидцы в соцсетях сообщили, что горит приют для животных. Позже эту информацию подтвердили в МЧС. Там уточнили, что огонь охватил два жилых дома, которые использовались как приют для собак.

Также известно, что в результате происшествия пострадал мужчина. На месте работал дознаватель МЧС, который устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 11:24.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru